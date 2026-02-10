- Дата публикации
49-летняя Шакира прямо на сцене упала на пол и мастерски вышла из ситуации
Певица после конфуза метко пошутила и успокоила фанов.
Колумбийская певица Шакира попала в неприятный инцидент во время концерта в Сан-Сальвадоре.
Фанаты были шокированы, когда во время исполнения песни «Si Te Vas» певица внезапно подвернула ногу и упала вместе со стойкой для микрофона, ударившись локтем и перестав петь. Среди зрителей сразу начались возгласы беспокойства. Однако 49-летняя колумбийская звезда не дала падению испортить шоу.
Несмотря на травму, Шакира быстро поднялась и продолжила выступление, демонстрируя профессионализм и стойкость. Под музыку и после подбадривания от своего гитариста она смогла исполнить песню до конца, не давая панике взять верх, пишет Hola.
Позже в Instagram певица опубликовала видео своего падения, добавив ироничную подпись на испанском: «Не волнуйтесь, я из резины». Это доказало, что даже травма не смогла испортить ее настроение и чувство юмора.
К слову, концерт в Сан-Сальвадоре в рамках мирового тура Las Mujeres Ya No Lloran стал первым выступлением Шакиры в этом городе. Несмотря на падение, шоу прошло успешно, а фанаты отметили, что звезда действительно является примером силы, выносливости и настоящего профессионализма.
Красавица, ты лучшая
Самое важное, что ты встала
Непревзойденная артистка — так упасть, подняться и идти дальше!
