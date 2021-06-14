49-летняя Снежана Егорова показала лицо без макияжа вблизи

Знаменитость наслаждается отдыхом в Турции.
Украинская телеведущая Снежана Егорова устроила себе отпуск в Турции.
Там знаменитость наслаждается теплыми солнечными днями, местными пейзажами и вкусной кухней. Не забывает ведущая рассказывать о ходе ее отдыха и фолловерам в Instagram.
Кроме того Егорова не утратила возможности похвастаться своей естественной красотой. Снежана поделилась кадрами, на которых демонстрирует стройные длинные ножки и красивое лицо без макияжа.
"Рыжая. Кудряшка. Без грима. Такая какая есть", — подписала фото Снежана, где позирует без единого грамма косметики.
Поклонники засыпали Егорову комплиментами, отметив, что она выглядит как девочка:
- Какая настоящая!
- Совсем девчонка
- Молодая, красивая и талантливая
- Роскошная девочка
Напомним, ранее Снежана Егорова в купальнике и рубашке похвасталась длинными ногами. Знаменитость опубликовала снимки с отдыха.