49-летняя Снежана Егорова показала лицо без макияжа вблизи

Знаменитость наслаждается отдыхом в Турции.

Украинская телеведущая Снежана Егорова устроила себе отпуск в Турции.

Там знаменитость наслаждается теплыми солнечными днями, местными пейзажами и вкусной кухней. Не забывает ведущая рассказывать о ходе ее отдыха и фолловерам в Instagram.

instagram.com/snezha_egorova

instagram.com/snezha_egorova

instagram.com/snezha_egorova

Кроме того Егорова не утратила возможности похвастаться своей естественной красотой. Снежана поделилась кадрами, на которых демонстрирует стройные длинные ножки и красивое лицо без макияжа.

"Рыжая. Кудряшка. Без грима. Такая какая есть", — подписала фото Снежана, где позирует без единого грамма косметики.

instagram.com/snezha_egorova

Поклонники засыпали Егорову комплиментами, отметив, что она выглядит как девочка:

Какая настоящая!

Совсем девчонка

Молодая, красивая и талантливая

Роскошная девочка

Напомним, ранее Снежана Егорова в купальнике и рубашке похвасталась длинными ногами. Знаменитость опубликовала снимки с отдыха.

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