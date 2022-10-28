5-летний сын Джорджа Клуни посвятил красноречивый рисунок Путину: "Он должен быть здесь"

Жена голливудского актера Джорджа Клуни, британский юрист Амаль Клуни рассказала, что их 5-летний сын Александр посвятил российскому диктатору Путину красноречивый рисунок.

На днях Амаль Клуни вместе с Мишель Обамой и Мелиндой Фрэнч Гейтс приняла участие в мероприятии в Нью-Йорке. На этом событии юрист и поделилась, что ее 5-летние близнецы Александр и Элла вдохновляют ее на работу, пишет Page Six.

По ее словам, "дети не совсем в курсе текущих событий", но маленький Александр часто делает заметки о том, чем мама занимается на работе. В частности, Амаль "работает над украинскими делами". Ее маленький сын знает о том, что Россия напала на Украину и, под впечатлением, нарисовал красноречивый рисунок, который посвятил Путину:

"На днях мой сын нарисовал тюрьму и сказал: "Путин должен быть здесь", – рассказала Амаль.

Джордж и Амаль Клуни / Фото: Associated Press

Клуни также добавила, что это вопрос времени, когда его дети начнут понимать, что происходит в политике.

"Я думаю, что через несколько лет, когда им исполнится более 5 лет, они начнут узнавать некоторые из этих проблем, о которых мы говорим, и о том, что происходит в мире", — сказала юрист.

Амаль Клуни с детьми, когда им был год / Фото: Getty Images

Отметим, что Джордж и Амаль Клуни поженились в сентябре 2014 года. 6 июня 2017 года на свет появились близнецы супругов — Элла и Александр.

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