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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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5-летний сын Екатерины Осадчей стал фотографом: ведущая гайнула в Карпаты и показала фотографии Даниила

Телеведущая поделилась атмосферным кадром из осеннего путешествия и рассказала об особых впечатлениях младшего сына.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Екатерина Осадчая с сыновьями

Екатерина Осадчая с сыновьями / © instagram.com/gorbunovyuriy

Телеведущая Екатерина Осадчая отправилась в осенние Карпаты с младшим сыном Данилой, который неожиданно попробовал себя в роли фотографа и заснимал звездную маму на фоне горных пейзажей.

Звезда поделилась семейным моментом в Instagram. На фотографии Осадча позирует среди живописной карпатской природы. Автором кадра стал ее пятилетний сын. Для мальчика это путешествие оказалось особенным. Ведь именно здесь он впервые увидел горы. Впечатлениями с этого момента телеведущая поделилась со своими подписчиками.

«Сказал — я впервые в горах. Это такое чудо, когда что-то впервые, особенно горы», — написала Екатерина.

Екатерина Осадчая с сыном Данилой / © instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая с сыном Данилой / © instagram.com/kosadcha

Похоже, поездка запомнится семье не только видами, но и детским увлечением знакомства с новым местом. А фотография, сделанная Данилой, стала еще одним теплым воспоминанием об их осеннем путешествии.

Екатерина Осадчая с сыном Данилой / © instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая с сыном Данилой / © instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая воспитывает троих сыновей. Старший Илья родился в браке телеведущей с бизнесменом Олегом Полищуком, а младших Ивана и Даниила у нее есть от нынешнего мужа, ведущего Юрия Горбунова.

Напомним, недавно Екатерина Осадчая честно высказалась о кумовьях Потапа и Настю и как на самом деле к ним относится сейчас.

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