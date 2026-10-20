- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 104
- Время на прочтение
- 1 мин
5-летний сын Екатерины Осадчей стал фотографом: ведущая гайнула в Карпаты и показала фотографии Даниила
Телеведущая поделилась атмосферным кадром из осеннего путешествия и рассказала об особых впечатлениях младшего сына.
Телеведущая Екатерина Осадчая отправилась в осенние Карпаты с младшим сыном Данилой, который неожиданно попробовал себя в роли фотографа и заснимал звездную маму на фоне горных пейзажей.
Звезда поделилась семейным моментом в Instagram. На фотографии Осадча позирует среди живописной карпатской природы. Автором кадра стал ее пятилетний сын. Для мальчика это путешествие оказалось особенным. Ведь именно здесь он впервые увидел горы. Впечатлениями с этого момента телеведущая поделилась со своими подписчиками.
«Сказал — я впервые в горах. Это такое чудо, когда что-то впервые, особенно горы», — написала Екатерина.
Похоже, поездка запомнится семье не только видами, но и детским увлечением знакомства с новым местом. А фотография, сделанная Данилой, стала еще одним теплым воспоминанием об их осеннем путешествии.
Екатерина Осадчая воспитывает троих сыновей. Старший Илья родился в браке телеведущей с бизнесменом Олегом Полищуком, а младших Ивана и Даниила у нее есть от нынешнего мужа, ведущего Юрия Горбунова.
Напомним, недавно Екатерина Осадчая честно высказалась о кумовьях Потапа и Настю и как на самом деле к ним относится сейчас.