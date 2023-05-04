5-летний сын Наталки Денисенко серьезно заболел: "В крови бактериальная инфекция"

Актриса поделилась, что случилось с мальчиком и как она его лечит.
Украинская актриса Наталка Денисенко рассказала, что ее 5-летний сын серьезно заболел.
По словам знаменитости, маленькому Андрюше врачи назначили лечение антибиотиками. У мальчика бактериальная инфекция в крови, средний отит и гнойный конъюнктивит.
"Если коротко... Это рецепт на антибиотик, впервые за пять лет придется принимать сынишку такое лекарство. В крови — бактериальная инфекция, в ушах — средний отит, в глазах — гнойный конъюнктивит. Без антибиотика уже никак. Это сейчас такой вирус ходит в детишек", — поделилась Наталка.
Актриса призналась, что очень расстроилась. Ни разу маленький Андрюша не принимал антибиотиков.
"Я очень расстроена, если честно. Я всегда делала все, чтобы Андрюша не принимал таких жестких лекарств. Наш максимум – это были ингаляции…", — рассказала Наталка.
Актриса говорит, что и сама могла слечь с болезнью. Однако ее спасло то, что она принимала витамины для иммунитета.
"Ну, а я, думаю, не слегла благодаря иммунным витаминам", – поделилась актриса.
Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук с детьми подхватила инфекционное заболевание кожи. У знаменитости с меньшим сыном ангина, а у старшего сына – отит.
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