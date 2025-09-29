5-летний сын Тимура Мирошниченко заболел: "Не может двигаться, плачет"

Тимур Мирошниченко с сыном Марко / © instagram.com/_inna_mi_

Сын ведущего "ЖВЛ представляет" Тимура Мирошниченко заболел.

Об этом рассказала жена шоумена - адвокат Инна. В Instagram-stories избранница шоумена поделилась, что 5-летний Марко проснулся утром с болью в шее. Мальчик не мог двигаться и плакал. Наконец, Инна записала сына на осмотр к врачу, куда его отвез после работы шоумен. Что именно произошло, супруги не раскрывали, но Марко одели на шею специальный бандаж.

Сын Тимура Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

"Марко проснулся с сильной болью в шее, не может двигаться, плачет...", - поделилась адвокат.

Сын Тимура Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

На этом проблемы не закончились. 9-летней дочери супругов в школе стало плохо. У Ангелины разболелся живот, что медсестра посоветовала родителям забрать девочку домой.

"Вдруг этот день показался уже слишком сложным в процессах отвезти-забрать", - подытожила Инна.

Дочь Тимура Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Напомним, недавно Тимур Мирошниченко рассказывал, как их с Инной дети зарабатывают свои первые деньги. Также ведущий раскрыл, как сыновья и дочери ладят между собой.