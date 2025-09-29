- Дата публикации
-
Категория
Гламур
- Количество просмотров
- 169
- Время на прочтение
- 1 мин
5-летний сын Тимура Мирошниченко заболел: "Не может двигаться, плачет"
Впоследствии 9-летняя дочь шоумена тоже начала плохо себя чувствовать.
Сын ведущего "ЖВЛ представляет" Тимура Мирошниченко заболел.
Об этом рассказала жена шоумена - адвокат Инна. В Instagram-stories избранница шоумена поделилась, что 5-летний Марко проснулся утром с болью в шее. Мальчик не мог двигаться и плакал. Наконец, Инна записала сына на осмотр к врачу, куда его отвез после работы шоумен. Что именно произошло, супруги не раскрывали, но Марко одели на шею специальный бандаж.
"Марко проснулся с сильной болью в шее, не может двигаться, плачет...", - поделилась адвокат.
На этом проблемы не закончились. 9-летней дочери супругов в школе стало плохо. У Ангелины разболелся живот, что медсестра посоветовала родителям забрать девочку домой.
"Вдруг этот день показался уже слишком сложным в процессах отвезти-забрать", - подытожила Инна.
