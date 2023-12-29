5-летний сын украинского музыканта впал в кому из-за удаления молочных зубов: детали

Украинский музыкант Виктор Пашник сообщил о тяжелой ситуации в его семье.

На своей Facebook-странице исполнитель отметил, что его 5-летний сын Велес находится в коме из-за халатности врачей в стоматологической клинике.

"21 сутки наш невероятный сынишка в коме. Ему констатирована смерть мозга из-за ненадлежащего удаления молочных зубов", – написал Виктор.

По словам Пашника, его жена Марианна вместе с сыном посетили медучреждение, чтобы удалить ему несколько зубов. Парню сразу же предложили сделать оперативное вмешательство с помощью общей анестезии. Силой на Велеса медики надели маску.

Сын Виктора Пашника/Фото: Facebook Виктора Пашника

"Работники стоматологического центра предложили провести оперативное вмешательство по удалению молочных зубов под общей анестезией. Ребенок очень протестовал в операционной и не давал одеть маску, будто чувствуя приближение трагедии… Врач-анестезиолог на глазах у жены, силой одевал сыну маску, но анестезиолог не слышала и продолжала прижимать маску, после чего он заснул", – рассказал музыкант.

Впрочем, через несколько минут в кабинете началась суета. Приехали две бригады неотложной помощи, признавшие, что у ребенка произошла остановка сердца. Впоследствии 5-летнего Велеса перевезли в больницу в реанимацию, где медики сообщили, что ребенок в сверхтяжелом состоянии. По их словам, врачи в стоматологии слишком долго проводили реанимационные процедуры после остановки сердца. И именно поэтому у парня констатировали смерть мозга.

Сын Виктора Пашника/Фото: Facebook Виктора Пашника

"Спустя некоторое время после начала операции, жена услышала суету в операционной, туда начали бежать медицинские работники, примерно через 20 минут приехали две бригады неотложной помощи. К жене вышел медицинский директор ООО "ОРИ ГРУПП", который сообщил, что во время операции у ребенка произошла остановка сердца, которое врачам удалось запустить, и что ребенка переводят в реанимационное отделение ОП "Больница святого Николая" КНП "ТМО №1 г. Львова". Врачи ОП "Больница святого Николая" сообщили, что во время стоматологической операции у нашего сына была клиническая смерть и врачи слишком долго проводили реанимационные мероприятия, что привело к тяжелому состоянию ребенка. После очередного обследования врач сообщил, что мозг ребенка мертв и его жизнь поддерживают только аппараты", – добавил артист.

В настоящее время врачи не дают никаких шансов. Положительная динамика не прослеживается, ведь "все органы понемногу отмирают". Уже начато уголовное дело и проводится досудебное расследование.

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