5-летний внук Повалий записал видео с просьбой не отбирать имущество бабушки в Украине: суд отреагировал

Единственный сын певицы Таисии Повалий, которая поддерживает кровавые преступления России, Денис вступил в борьбу за права своей мамы в Украине.

Так, Денис в Instagram показал своего сына Демьяна, который для Повалий является внуком. В частности, 5-летний мальчик под присмотром отца предстал перед камерой с просьбой суда не делать этого. Демьян в своей речи сообщил, что хочет вернуться в собственный дом, где "сделал свои первые шаги".

"Уважаемый суд, пожалуйста, не забирайте у меня дом. Там живет моя собака и есть огород. Я там сделал свои первые шаги. Я очень люблю Украину и хочу вернуться в мой дом", — сказал Демьян на видео, опубликованном его отцом.

Внук путинистки Повалий призвал суд не отбирать имущество у его бабушки в Украине

В свою очередь, такие методы отнюдь не подействовали на Апелляционную палату ВАКС, куда возмущенный сын Повалий обращался с обжалованием решения. Суд первой инстанции после заседания не удовлетворил апелляционную жалобу Дениса. Поэтому решение о лишении бывшей народной артистки Таисии Повалий продолжит вступать в силу из-за ее поддержки вторжения РФ в Украину.

"Суд первой инстанции применил к указанному лицу санкцию, предусмотренную п. 1-1 ч. 1 ст. 4 ЗУ "О санкциях" и взыскал в доход государства активы, принадлежащие бывшей народной артистке Украины и активы в отношении которых она может прямо или косвенно совершать действия тождественны распоряжению. С этим решением не согласилось третье лицо, которое не заявляет самостоятельных требований относительно предмета спора и подало апелляционную жалобу. По результатам рассмотрения коллегия судей Апелляционной палаты оставила без изменений решение ВАКС, а апелляционную жалобу третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований по предмету спора, – без удовлетворения, – говорится в заявлении на официальной странице АП ВАКС.

В свою очередь, Денис Повалий, ранее возмущенный решением Украины конфисковать имущество у его мамы-путинистки, уже смирился с проигрышем и в своем Instagram написал, что "значит так надо".

Денис Повалий подал апелляцию в суд и проиграл / Фото: instagram.com/denis.povaliy

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