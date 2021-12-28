5-летняя дочь Арсена Мирзояна и Тони Матвиенко перепела своих родителей

Девочка в садике исполнила песню "Сніговик"

Дочь певца Арсена Мирзояна и певицы Тони Матвиенко все чаще радует родителей.

К слову, 5-летняя Нина уже и выступает в детском саду. Счастливый папа показал видео, где его дочь поет на празднике Нового года, а вокруг нее танцуют детишки в костюмах снеговиков. Девочка исполнила песню своих родителей – "Сніговик".

Как признался Арсен, он был приятно удивлен видеть такое выступление Нины.

"Невероятно счастлив! Приятный сюрприз. Спасибо Снеговикам, а также спасибо моей Снежинке", — поделился счастливый папа.

К слову, поклонники звездных супругов также были приятно удивлены. Впрочем, неудивительно, что Нина растет музыкальной девочкой. Более того, у нее папа, мама и бабушка – певцы.

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