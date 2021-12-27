50-летний Джаред Лето шокировал своим молодым видом: "Тебе будто всего 20"

Фанаты звезды были приятно удивлены.
Американский актер Джаред Лето вчера, 26 декабря, отмечал день рождения.
Исполнителю исполнилось 50 лет. По этому случаю артист опубликовал в своем Instagram фото, на котором изображен топлес с именным тортиком.
Фанаты звезды, конечно, поздравили его с днем рождения. Впрочем, большинство поклонников были просто шокированы. Они не понимают, как в 50 лет можно выглядеть так молодо. Джаред вроде бы совсем не стареет.
- 50? Я не могу поверить в то, что тебе 50
- Да тебе будто бы 20! Да и вообще, некоторые в 20 лет выглядят хуже, чем ты в 50
- Пожалуйста, не старей никогда.
К слову Джареду было приятно читать такие комментарии. Певец поблагодарил всех за поздравления с днем рождения, а также за комплименты.
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