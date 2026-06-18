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50-летний Максим Галкин на свежих фото ошеломил молодым видом и накачанным телом
Максим Галкин отмечает юбилей. По этому поводу юморист поделился своими свежими фото.
Российский шоумен и комик Максим Гаклин ошеломил своим молодым видом.
18 июня юморист отмечает день рождения. Более того, в этом году в знаменитости еще и юбилей. Шоумену исполняется 50 лет. По случаю дня рождения Максим Галкин опубликовал пост в Instagram, где собрал серию своих свежих фотографий.
На кадрах шоумен предстает в довольно дерзком образе. Он выбрал обтягивающую футболку, брюки и пальто. Образ комик дополнял солнцезащитными очками. Наряд юмориста совсем не скрывал его спортивную форму, а лишь подчеркивал накачанное тело и стальные мышцы.
Максим Галкин не был многословен. Под фото он указал, что ему исполнилось 50 лет. Однако подписчики шоумена в комментариях под его снимками не сдерживались. Они были ошеломлены молодым видом комика и отметили, что он выглядит просто невероятно. Конечно же, Максим Галкин также активно поздравляли с днем рождения.
Лучшие 50 лет, которые я видела! С днем рожденья!
Максим, ну вы все лучше и лучше! С днем рожденья!
С днем рожденья! Но давайте будем честными: 50 лет — это какая-то ошибка в паспорте.
Напомним, недавно украинский юморист Игорь Ласточкин впервые за длительное время показал свое новое фото. Комик ошеломил изменениями во внешнем виде.