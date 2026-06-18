50-летний Максим Галкин на свежих фото ошеломил молодым видом и накачанным телом

Максим Галкин / © instagram.com/maxgalkinru

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Российский шоумен и комик Максим Гаклин ошеломил своим молодым видом.

18 июня юморист отмечает день рождения. Более того, в этом году в знаменитости еще и юбилей. Шоумену исполняется 50 лет. По случаю дня рождения Максим Галкин опубликовал пост в Instagram, где собрал серию своих свежих фотографий.

Максим Галкин / © instagram.com/maxgalkinru

На кадрах шоумен предстает в довольно дерзком образе. Он выбрал обтягивающую футболку, брюки и пальто. Образ комик дополнял солнцезащитными очками. Наряд юмориста совсем не скрывал его спортивную форму, а лишь подчеркивал накачанное тело и стальные мышцы.

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Максим Галкин / © instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин не был многословен. Под фото он указал, что ему исполнилось 50 лет. Однако подписчики шоумена в комментариях под его снимками не сдерживались. Они были ошеломлены молодым видом комика и отметили, что он выглядит просто невероятно. Конечно же, Максим Галкин также активно поздравляли с днем рождения.

Лучшие 50 лет, которые я видела! С днем рожденья!

Максим, ну вы все лучше и лучше! С днем рожденья!

С днем рожденья! Но давайте будем честными: 50 лет — это какая-то ошибка в паспорте.

Максим Галкин / © instagram.com/maxgalkinru

Напомним, недавно украинский юморист Игорь Ласточкин впервые за длительное время показал свое новое фото. Комик ошеломил изменениями во внешнем виде.

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