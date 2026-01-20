ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
628
Время на прочтение
1 мин

50-летний Назар Заднепровский признался в непригодности к службе и назвал причину: "Давно списали"

В артиста серьезные проблемы со здоровьем.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Назар Заднепровский

Назар Заднепровский

Украинский актер Назар Заднепровский признался, что непригоден к службе в армии, и раскрыл причину этого.

В частности, у артиста серьезные проблемы со здоровьем. На YouTube-канале "Суспільне Культура" 50-летний актер говорит, что у него сахарный диабет. Уже в течение 20 лет Назару Заднепровскому приходится колоть инсулин.

Также актер отметил, что его уже давно признали непригодным к службе в армии. Правда, в 2017 году ему приходилось снова проходить комиссию, но тогда его окончательно списали.

Назар Заднепровский

Назар Заднепровский

"Меня давно списали. Еще в 2017 году меня вызывают в военкомат и говорят, проходите комиссию. А я говорю, что меня же списали. Я прошел снова комиссию, я при них мерил сахар, колол инсулин. Меня в 2017-м просто списали", - вспомнил актер.

Сейчас у Назара Заднепровского есть все необходимые документы. В приложении "Резерв+" тоже указывается информация о непригодности актера: "У меня документы есть, "Резерв+" и там написано, что меня списали".

Напомним, тем временем рэпер Миша Правильный недавно мобилизовался в ряды ВСУ. Артист уже раскрыл, где именно будет служить после прохождения базовой общевойсковой подготовки.

Дата публикации
Количество просмотров
628
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie