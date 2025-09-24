50-летний Вакарчук раскрыл секрет своей подтянутой фигуры и стального пресса: "Не люблю зал"

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал о своей физической форме в 50 лет.

Артист признался, что несмотря на насыщенный график и постоянную занятость он регулярно находит время для спорта. Он отметил, что выполняет ежедневные тренировки при любых условиях. Артист убежден, что для хорошей фигуры важна системность и дисциплина. По словам Вакарчука, спорт для него — не о залах и строгих графиках, а об удовольствии. Он предпочитает активности, которые приносят ему исключительно положительные эмоции.

"Много занимаюсь спортом. Главное — не количество времени, а то, что это должно быть на постоянной основе. Так же, как застилание кровати. У меня есть спортплощадка возле дома и я там каждый день что-то делаю, когда появляется время. Я не хожу в спортзал регулярно. Особенно во время войны я в разъездах. К тому же я не люблю зал, как зал. Мне нравится делать то, от чего меня драйвит. Люблю игровые виды спорта: баскетбол, бадминтон, бегать, плавать, ездить на велосипеде, ходить в горы. И можно что-то делать дома. Отжимания, я приседаю, делаю упражнения на пресс", — поделился Святослав в "Цейво подкаст".

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

В то же время исполнитель заявил, что как таковой строгой диеты не имеет и иногда злоупотребляет сладким. Кроме того, назвал еще два продукта, от которых не может отказаться.

"Я люблю любой шоколад. Есть три вещи, которые my guilty pleasures: шоколад, кофе и вино. И если с вином и кофе я не перебарщиваю, то с шоколадом, мне кажется, я порой перебарщиваю. Я могу ночью взять и начать есть шоколад", — добавил звезда.

