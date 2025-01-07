50-летний Василий Вирастюк в пятый раз стал отцом и показал новорожденного сына

Стронгмен и нардеп Василий Вирастюк в пятый раз стал отцом.

Радостную новость 50-летний спортсмен сообщил в своем Instagram. В частности, малыша Василию Вирастюку родила его возлюбленная Ирина, которая младше его на 11 лет. Сыночек появился на свет 6 января в роддоме в Черновцах. Пара назвала его Ярославом.

Василий Вирастюк уже показал паспорт новорожденного малыша, где указан его рост, вес, время и дата рождения, а также имя. На фоне можно немного разглядеть сынишку Вирастюка.

У Василия Вирастюка родился пятый сын / Фото: instagram.com/vasylvirastyuk

"06.01.2025 года, в 15:55 у нас родился Ярослав. По моей линии – пятый сын. Рост – 58 см, вес – 3850 граммов. Мама, сын и папа чувствуют себя прекрасно", — поделился спортсмен.

Отметим, во время полномасштабной войны Василий Вирастюк стал встречаться с Ириной. Спортсмен закрутил роман, еще состоя в браке с женой. Наконец, с Инной нардеп развелся. Тем временем Ирина в 2023 году родила Вирастюку четвертого сына Владимира. Долгое время спортсмен скрывал возлюбленную, а недавно впервые ее показал.

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