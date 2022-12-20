50-летняя Алисса Милано ошеломила, как выглядит без макияжа и фильтров

Известная американская актриса, звезда культового сериала "Все женщины ведьмы" Алисса Милано 19 декабря отмечала день рождения. Знаменитости исполнилось 50 лет.

Итак, актриса решила похвастаться естественной красотой. Алисса опубликовала снимок, на котором позирует перед камерой без макияжа и каких-либо фильтров.

Алисса Милано без макияжа / Фото: instagram.com/milano_alyssa

"Это 50. Без фильтров. Без ретуши. Без макияжа. Я проведу этот день так же, как каждый день. Немножко подвигаюсь, буду много любить, буду полезной и буду считать свои подарки судьбы. Я счастлива быть здесь. Именно здесь. В это время. В мое время. В ваше время.", — делилась знаменитость в фотоблоге.

Поклонники знаменитости сразу засыпали Милано комплиментами. Они поздравляли ее с днем рождения и писали немало приятных слов касательно внешнего вида.

Тебе пятьдесят? У тебя все еще лицо как у ребенка, красивое

Вы великолепна! Вам не нужен макияж! Никогда очень ярко не красьтесь!

Все еще красивая! Как обычно!

Напомним, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Алисса Милано поддерживала украинцев. Актриса просила донатить благотворительному фонду, который помогает Украине.

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