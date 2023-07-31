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50-летняя Алисса Милано показала, как выглядит без капли косметики

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
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50-летняя Алисса Милано показала, как выглядит без капли косметики

Алисса Милано / Фото: instagram.com/milano_alyssa

Знаменитость поделилась фото с отдыха.

Звезда сериала "Все женщины – ведьмы" Алисса Милано похвасталась своей природной красотой.

В свои 50 лет актриса смело может посоревноваться с молодыми девушками, ведь выглядит просто великолепно. Честным селфи Алисса поделилась на своей странице в Instagram.

Алисса Милано / © instagram.com/milano_alyssa
Алисса Милано / Фото: instagram.com/milano_alyssa

Звезда сделала несколько фото у бассейна в бирюзовом купальнике и соломенной шляпке с широкими полями. На селфи вместе с Милано также позировала ее дочь Элизабелла.

"Плывем в выходные", – подписала фото звезда.

Алисса Милано / © instagram.com/milano_alyssa
Алисса Милано / Фото: instagram.com/milano_alyssa

Фаны актрисы были ошеломлены тем, что с годами она не стареет, а, наоборот, становится все красивее: "Это вообще законно?", "С годами только лучше", "Неужели ей 50?", "Точно ведьма".

Ранее сайт ТСН.ua показал, как изменилась Алисса Милано и ее коллеги-актрисы через 25 лет после премьеры сериала "Все женщины – ведьмы".

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Дата публикации
Просмотры
2141
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