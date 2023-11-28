50-летняя Алисса Милано показалась без единой капли косметики и посветила пышным бюстом в купальнике

Звезда сериала "Зачарованные", американская актриса Алисса Милано порадовала поклонников пикантным контентом.

В своем Instagram звезда поделилась, что по случаю Дня благодарения в США отправилась в небольшой отпуск в теплые края. Знаменитость уже успела поделиться снимками с отдыха. В частности, 50-летняя Милано опубликовала кадры, на которых предстала без единой капли декоративной косметики и просто ошеломила красотой. Также звезда засветила стройную фигуру в купальнике и сверкнула пышным бюстом.

Алисса Милано / Фото: instagram.com/milano_alyssa

"Серия фото с отпуска по случаю Дня благодарения. Очень необходимое время с семьей, дополненное целебной морской водой, радугой, друзьями, театром, объятиями", — поделилась эмоциями актриса.

Алисса Милано / Фото: instagram.com/milano_alyssa

Правда, Алисса Милано призналась, что чувствовала вину во время отдыха. По словам артистки, сейчас в мире тяжелые времена, многие страдают. Поэтому она извинилась за счастливые кадры и пожелала скорейшего мира.

"Я настолько увлекаюсь жизнью и чувствую настоящую вину, что даже могу опубликовать это, когда в мире так много боли и коллективных травм. Пожалуйста, извините, если этот пост кажется нечувствительным. Продолжаю молиться за мир и за то, чтобы дети во всем мире имели то, что им нужно, чтобы не только выжить... но и процветать", — прокомментировала актриса.

Алисса Милано / Фото: instagram.com/milano_alyssa

Напомним, недавно украинская актриса Дарья Трегубова посветила стройной фигурой в купальнике. Правда, фотосет артистка сделала не в теплых краях, а прямо на морозе.

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