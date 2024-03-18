50-летняя экс-жена Кличко похвасталась, как выглядит без единой капли косметики

Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко – Наталья Егорова – показала, как выглядит без макияжа.

Честным фото певица, а недавно модель, поделилась в своем Instagram. Егорова сделала селфи после того, как приняла душ. На снимке 50-летняя знаменитость позировала перед камерой с мокрыми волосами и в полотенце.

Как призналась Егорова, на фото она появляется без единой капли декоративной косметики. На фото Наталья тоже не использовала фотошоп и фильтры. Таким образом модель похвасталась своим естественным видом. Знаменитость пожелала своим подписчикам не бояться быть собой.

Наталья Егорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

"Жизнь без маски" — это привилегия и величайшее счастье! Не бойся быть собой!" – обратилась к фанатам знаменитость.

Напомним, недавно Наталья Егорова впервые за длительное время показала их с Виталием Кличко 18-летнего сына, который профессионально занимается баскетболом. Модель похвасталась спортивными достижениями Максима.

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