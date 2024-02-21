50-летняя Елена Мозговая ошеломила тату с трезубцем на полруки

Украинская продюсер Елена Мозговая продемонстрировала поклонникам свое патриотическое тату на правой руке.

На странице в Facebook знаменитость разместила снимок, на котором крупным планом снята ее правая рука. Конечность продюсерши украшает огромный трезубец, изображенный в окружении красных цветов.

Этой фотографией Елена Мозговая поделилась 19 февраля – в День государственного герба Украины.

"И как я пропустила сегодня такой праздник.. День государственного герба Украины! Но мой трезубец всегда со мной и по праздникам, и по будням", - подписала фотографию Мозговая.

Елена Мозговая показала патриотическое тату / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Подписчики и друзья продюсерши были ошеломлены такой патриотической татуировкой Елены, о чем сообщили ей в комментариях под постом:

Ты отважная украинка. Мне нравится. Была бы помоложе, тоже себе сделала бы. Патриотически и очень красиво!

Вау, какая красивая! Патриотично!

У вас – шедевр мне очень нравится

Напомним, недавно Елена Мозговая похвасталась отличием от Валерия Залужного. Вместе с тем продюсер напророчила генералу и экс-главнокомандующему ВСУ пост президента Украины.

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