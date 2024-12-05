50-летняя Елена Мозговая показалась с дредами и ошеломила внешним видом

Украинский продюсер Елена Мозговая решилась на кардинальные изменения во внешнем виде.

В частности, 50-летняя знаменитость сменила прическу. Как поделилась Мозговая, она много лет мечтала о дредах. Однако продюсер не решалась на такую прическу, ведь не могла найти мастера, которому могла бы доверить свои волосы. Однако удача улыбнулась Елене Мозговой. Она нашла отличную специалистку, которая заплела ей дреды. В фотоблоге знаменитость уже показала, как выглядит, и просто ошеломила фанатов.

"Мечты должны сбываться! Мечтала о дредах много-много лет, но не могла найти мастерскую, которой бы доверила свою голову и волосы. И наконец нашла! Спасибо прекрасным феям за реализованную мечту, за профессионализм, креатив и качество!" – поделилась знаменитость.

Елена Мозговая / Фото: facebook.com/olenamozgova

Фанаты были удивлены новым внешним видом Елены Мозговой. Впрочем, поклонники отметили, что на самом деле продюсеру идут дреды и она выглядит красиво и стильно: "Круто и очень стильно", "вам очень красиво", "с каждым годом лучше и моложе".

Напомним, недавно Елена Мозговая показывала редкое фото своей мамы. Родной человек продюсера тоже сделал себе стильную прическу с косичками.

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