50-летняя Гвинет Пэлтроу позагорала топлесс вместе со своим мужем и нарвалась на критику

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу показала, как наслаждается отдыхом с семьей.

Знаменитость вместе с сыном и мужем, продюсером Брэдом Фелчаком, проводит время в Италии. Кадрамы из уикенда Гвинет поделилась на своей странице в Instagram.

На одном из фото звезда позировала во время "солнечных ванн" рядом с мужем абсолютно топлесс, прикрыв обнаженную грудь рукой.

Гвинет Пэлтроу с мужем / Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Однако счастливое фото супругов вызвало много противоречивых комментариев, а все из-за состояния кожи актрисы. Многие поклонники обратили внимание на то, что тело звезды серьезно "поджарилось" на солнце. Поэтому фаны сделали вывод, что Гвинет пренебрегает правилами ухода за кожей и не использует солнцезащитный крем.

Эта деталь возмутила многих поклонников Пэлтроу, ведь в своих интервью и публичной жизни актриса пропагандирует здоровое отношение к своему телу и, более того, уже более 12 лет имеет свою платформу goop, где рассказывает о правильном образе жизни и продает уходовые средства.

Зачем эта "забота" за кожей, если кожа убита солнцем?

Ваше фото – лучшая реклама солнцезащитного крема!

Как у человека, так заботящегося о себе, кожа может быть в таком состоянии?

Тем временем певица Селена Гомес в нижнем белье показала, как сделали свое тело загорелым без пребывания на солнце.

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