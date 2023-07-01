50-летняя Гвинет Пэлтроу позагорала топлесс вместе со своим мужем и нарвалась на критику

У фанатов появились сомнения относительно принципов, пропагандируемых звездой.
Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу показала, как наслаждается отдыхом с семьей.
Знаменитость вместе с сыном и мужем, продюсером Брэдом Фелчаком, проводит время в Италии. Кадрамы из уикенда Гвинет поделилась на своей странице в Instagram.
На одном из фото звезда позировала во время "солнечных ванн" рядом с мужем абсолютно топлесс, прикрыв обнаженную грудь рукой.
Однако счастливое фото супругов вызвало много противоречивых комментариев, а все из-за состояния кожи актрисы. Многие поклонники обратили внимание на то, что тело звезды серьезно "поджарилось" на солнце. Поэтому фаны сделали вывод, что Гвинет пренебрегает правилами ухода за кожей и не использует солнцезащитный крем.
Эта деталь возмутила многих поклонников Пэлтроу, ведь в своих интервью и публичной жизни актриса пропагандирует здоровое отношение к своему телу и, более того, уже более 12 лет имеет свою платформу goop, где рассказывает о правильном образе жизни и продает уходовые средства.
- Зачем эта "забота" за кожей, если кожа убита солнцем?
- Ваше фото – лучшая реклама солнцезащитного крема!
- Как у человека, так заботящегося о себе, кожа может быть в таком состоянии?
Тем временем певица Селена Гомес в нижнем белье показала, как сделали свое тело загорелым без пребывания на солнце.
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