50-летняя Хайди Клум и ее 19-летняя дочь снялись в откровенной фотосессии в кружевном белье

Немецкая супермодель Хайди Клум удивила откровенной фотосессией с 19-летней дочерью Лени.

К слову, они прорекламировали известный итальянский бренд нижнего белья Intimissimi. На фото Хайди Клум изображена в белом нижнем белье. Рядом с моделью позировала ее 19-летняя дочь. Лени была одета в кружевное белье сиреневого цвета. На фото девушка осторожно обняла маму и положила голову на плечо.

В общем, таким образом, знаменитая модель Хайди Клум постепенно привлекает Лени к моделингу. Знаменитость хочет, чтобы 19-летняя дочь пошла по ее стопам.

Хайди Клум с дочерью / Фото: instagram.com/heidiklum

К слову, раньше Клум уже делала подобные фотосессии с Лени. Однако в комментариях у фанатов была разная реакция. Одни восхищались смелыми кадрами, другие критиковали модель. Поклонники были возмущены, что мама с дочерью фотографируются в белье. Более того, нашлись и те, кто заявлял, что Лени работает моделью только благодаря звездной маме, ведь ее рост, который составляет 164 см, слишком мал для этой профессии.

В этот раз Хайди Клум решила избежать подобных замечаний. Знаменитая модель отключила возможность оставлять ей комментарии под фото.

Напомним, недавно Хайди Клум посетила с дочерью светское мероприятие. В частности, модель удивила, что Лени похожа на нее, как две капли воды.

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