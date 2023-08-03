50-летняя Хайди Клум с младшим на 17 лет мужем показала, как развлеклась в Италии

Немецкая супермодель Хайди Клум рассказала, что они с мужем, музыкантом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем отметили важную для них годовщину.

На странице в Instagram 50-летняя Клум разместила фото и видео с их с 33-летним Каулитцем поездки в Италию, на остров Капри. Там они и провели время по случаю трехлетия их брака. Сегодня, 3 августа, пара празднует "кожаную свадьбу", как ее называют в народе:

"Я так влюблена в тебя, Том Каулитц. С годовщиной, мой любимый", – подписала кадры Клум.

Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем / Фото: instagram.com/heidiklum

Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем / Фото: instagram.com/heidiklum

Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем / Фото: instagram.com/heidiklum

Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем / Фото: instagram.com/heidiklum

На Капри супруги успели поездить по ночным улицам на мопеде, полюбоваться местными пейзажами, полакомиться итальянской кухней, и, конечно, заснять поцелуй на фоне гор.

Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем / Фото: instagram.com/heidiklum

Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем / Фото: instagram.com/heidiklum

Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем / Фото: instagram.com/heidiklum

Как известно, Хайди Клум и Том Каулитц находятся в отношениях с февраля 2018 года. 24 декабря 2018 года Каулитц сделал предложение Хайди, которая старше его на 17 лет. Свадьбу пара сыграла 3 августа 2019 года.

Напомним, в начале июня Хайди Клум отпраздновала 50-летний юбилей. Звезда модельного бизнеса очаровала фигурой в прозрачном платье и показала, как отпраздновала этот день в стиле "Великого Гэтсби".

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