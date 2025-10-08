50-летняя Ирма Витовская перенесла операцию и сделала заявление о своем диагнозе: "На начальной стадии"

Ирма Витовская / © facebook.com/irmcya

Реклама

Украинская актриса Ирма Витовская заставила своих поклонников очень сильно волноваться за нее.

Артистка в Facebook опубликовала пост, где призналась в проблемах со здоровьем, что пришлось обращаться за помощью к медикам. 50-летняя Ирма Витовская сообщила, что перенесла операцию.

В подробности актриса вникать не стала. Знаменитость лишь призналась, что болезнь у нее обнаружили в прошлом году. К счастью, это произошло вовремя, что болезнь была на начальной стадии. Сейчас же артистка призывает серьезно относиться к своему здоровью и регулярно делать обследования. По словам актрисы, некоторые болезни могут до последнего не давать о себе знать. К тому же, в реалиях войны приходится переживать немало стресса, что тоже оставляет свой негативный отпечаток.

Реклама

Ирма Витовская / © facebook.com/irmcya

"Вышла из наркоза, и слава Богу! Обследуйтесь! Планово проходите все обследования! В прошлом году Бог подарил мне милость вовремя обратиться. На начальной стадии. Теперь каждый год я прохожу контроль. Когда вы не запускаете себя, то все можно исправить и контролировать. Главное, не прячьтесь от проблемы. Часто мы живем, будто ничего не происходит, но есть болезни, которые не дают о себе слышать до последнего... Поэтому, прошу вас - обследуйтесь. Тем более, когда сплошной стресс не способствует крепкому здоровью. Берегите себя и близких", - поделилась актриса.

Напомним, недавно блогер Виктория Маремуха откровенно рассказала о проблемах со здоровьем. Они возникли после родов.