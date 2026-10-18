50-летняя Lama честно призналась, почему у нее нет детей и почему не выходит замуж за возлюбленного после помолвки

Певица Lama

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Украинская певица Lama, настоящее имя которой Наталья Дзенькив, честно призналась, почему у нее нет детей и почему не выходит замуж за своего любимого.

Уже долгое время 50-летняя артистка находится в отношениях. Исполнительница встречается с возлюбленным Романом, который младше ее на 18 лет. Более того, мужчина сделал Lama предложение, а она же ответила согласием. Однако жениться официально артистка отказывается. На проекте "Ближче до зірок" певица честно говорит, что ей этого вообще не хочется. Артистка уверена, что штамп в паспорте ни на что не влияет.

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«Я в детстве, когда была маленькая, постоянно какую-то фату на себя одевала, куклами играла. В детстве мне было интересно, а потом оно как-то прошло. Я не знаю как-то от природы. Я просто думаю, а зачем это? Вот что изменится после того, как будет этот штамп? — делится знаменитость.

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Певица Lama

Детей у Lama тоже нет. Певица признается, что еще в юные годы поняла, что не желает быть мамой. Артистка сознательно приняла решение быть чайлдфри. С годами позиция исполнительницы не изменилась.

«Я это себе не придумала, это выражение, что я не хочу детей. Мне было 22 или 23 года, и все говорили, что нужно иметь детей. У меня мое внутреннее состояние и сердце мое говорило, что не нужно, для чего. У меня были такие моменты, что я буду выглядеть плохо из-за этого. Меня почему-то не тянуло к детям. Я реально не могу быть мамой, а мама для своих трех собак», — объяснила артистка.

Напомним, недавно актриса Людмила Смородина удивила, почему после помолвки отказывается выходить замуж. Артистке сделали предложение еще 10 лет назад, но идти под венец она не хочет.

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