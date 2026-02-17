50-летняя Могилевская показала себя без макияжа с утра и мастерски утерла нос критикам

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

50-летняя певица Наталья Могилевская откровенно ответила на волну критики относительно своей внешности и расставила все точки над «і».

Артистка призналась, что регулярно читает комментарии под своими постами в Instagram и не игнорирует замечания подписчиков. Чаще всего, по ее словам, пользователи сомневаются в естественности ее вида — мол, звезда слишком активно пользуется фильтрами или даже прибегает к помощи искусственного интеллекта.

Впрочем, Могилевская опровергла эти предположения. Она заверила, что не скрывает возрастных изменений и не злоупотребляет ретушью. Более того, певица решила продемонстрировать себя без украшений. Утром, сразу после пробуждения, она вблизи показала фанам лицо без макияжа и фильтров. В кадре заметны мелкие морщины, которые артистка не стала скрывать.

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Поэтому все слухи оказались неправдой. Хотя секрет удачных фото Наталья все же имеет — и он оказался простым. Певица говорит, что хорошо выглядеть в кадре ей помогает всего лишь правильно выставленный свет, ракурс и хорошее настроение.

«Проснулась утром и читаю, что это не Могилевская, а ИИ и фильтры. Поэтому смотрите — видите, здесь морщинка и здесь… Просто хороший свет, хорошее настроение и все!» — с улыбкой прокомментировала исполнительница.

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

