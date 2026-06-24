50-летняя Риз Уизерспун показала сына-копию на премьере новой легендарной "Блондинки в законе"

Риз Уизерспун / © Getty Images

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Голливудская актриса Риз Уизерспун покорила гостей премьеры сериала «Блондинка в законе» в розовом кружевном платье, а появление с сыном Диконом вызвало волну обсуждений среди поклонников.

Возвращение легендарной истории об Эль Вудс стало одним из самых ожидаемых событий для поклонников франшизы. На этот раз зрители увидят новую версию в формате сериала. Риз Уизерспун не вернулась к роли главной героини. Однако звезда осталась важной частью проекта в качестве исполнительного продюсера. Актриса лично поддерживает новое шоу и появляется на его презентациях.

На нью-йоркской премьере Риз стала главной звездой красной дорожки. Она выбрала эффектное платье насыщенного розового цвета с кружевной фактурой, драпировкой и объемными рукавами. Рядом с ней позировал ее 22-летний сын Дикон Филлипп. Молодой актер пришел в классическом черном костюме, дополнив образ фиолетовым галстуком.

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Риз Уизерспун с сыном / © Getty Images

Появление матери и сына сразу напомнило поклонникам о первых годах успеха сериала «Блондинка в законе». Фанаты обратили внимание не только на стильный образ актрисы, но и на поразительное сходство Дикона с его отцом. В соцсетях jpasc24 активно обсуждали, что сын Риз унаследовал черты своего знаменитого отца.

В свое время именно премьера первой части «Блондинки в законе» стала знаковым событием в карьере Уизерспун. В 2001 году она пришла на мероприятие вместе со своим тогдашним мужем, актером Райаном Филлиппом.

Риз Уизерспун и Райан Филлипп были женаты с 1999 по 2008 год. У пары также есть 26-летняя дочь Ава. Позже актриса вышла замуж за агента Джима Тота, с которым воспитывает 13-летнего сына Теннесси. После развода в 2023 году звезда продолжает уделять много времени своей семье и кинокарьере.

Напомним, недавно роскошная Риз Уизерспун показала, как отпраздновала 50-летие вместе с тремя детьми.

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