50-летняя Шарлиз Терон получила серьезные травмы во время съемок нового фильма: "Понадобится операция"

Шарлиз Терон / © Associated Press

Голливудская актриса Шарлиз Терон получила серьезные травмы во время съемок нового фильма.

Артистка снялась в ленте "Вершина", премьера которой запланирована на апрель этого года. В фильме звезда Голливуда сыграла альпенистку, которая в австралийской глуши попала в ловушку серийного убийцы. В интервью Another Magazine 50-летняя Шарлиз Терон призналась, что съемки дались ей нелегко, в частности, именно физически.

Актриса вспомнила, что некоторые локации были такими, где еще никто до этого ничего не снимал. Кроме того, создатели ленты пытались подать историю как можно более реалистичной, поэтому отказались от "зеленого полотна", и все снимали вживую.

Шарлиз Терон / © Associated Press

К слову, трюки в картине Шарлиз Терон выполняла самостоятельно. А это не прошло бесследно. Актриса говорит, что получила серьезные травмы. У знаменитости были разорваны межреберные мышцы, она страдала от инфекции среднего уха, а также травмировала локоть, что, как говорит артистка, потребовалась операция.

"Я сознательно отдала свое тело этой работе, потому что так требовала история. У меня были разорваны межреберные мышцы, я получила инфекцию среднего уха из-за воды. Я была просто истощена. Помню, как однажды вечером зашла в свой трейлер и подумала, что схожу с ума - в ухе было столько воды. Я серьезно травмировала локоть - там есть большой нерв, проходящий через него, и он будто "выскочил". Три года назад такое же произошло с другим локтем, поэтому я знала, что это значит и что мне понадобится операция", - честно рассказала знаменитость.

Шарлиз Терон / © Associated Press

Тем не менее, Шарлиз Терон не жалуется. Актриса говорит, что получила просто невероятный опыт. И не последнюю роль в этом сыграл режиссер. Знаменитость делится, что атмосфера на съемочной площадке была замечательной. Это заслуга именно режиссера, который всех поддерживал и был лидером.

