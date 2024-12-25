50-летняя жена Андрея Садового ошеломила молодым видом и раскрыла секрет

Жена Андрея Садового – искусствовед Екатерина Кит-Садовая – ошеломила молодым видом.

Избраннице мэра Львова 50 лет. Впрочем, она выглядит удивительно молодо. Как призналась Кит-Садовая в проекте Натальи Островской "Дружина", она тщательно ухаживает за собой. В частности, в искусствовед есть косметолог, с которой она работает раз в полгода. Также Кит-Садовая может обратиться к специалисту и раньше, если сама замечает, что нужно вмешательство – мезотерапия или другие манипуляции.

"У меня косметолог. Она мне раз в полгода звонит, иногда я звоню, когда понимаю, что мне нужна какая-то мезотерапия или что-то такое. Она разные уколы и манипуляции делает", — поделилась жена Садового.

Екатерина Кит-Садовая / Фото: instagram.com/kit_u_sady

Кстати, относительно недавно искусствовед решилась кардинально сменить имидж. В частности, жена мэра Львова коротко подстриглась и перестала красить волосы. Как обьяснила Екатерина Кит-Садовая, она увидела фото разных женщин с сединой, которые выглядели красиво. У жены Садового тоже седые волосы. Она поняла, что седина ей подходит, поэтому просто перестала краситься.

"Я не сменила имидж. Так я наконец-то возвращаюсь к себе! Три года я просила парикмахершу: "Может, не надо уже красить". Когда уже подходило к моим 50, я подумала, что я точно не старая. Я в Instagram нашла сообщество седых женщин, я посмотрела на красивых седых женщин, посмотрела на себя в зеркале и подумала, что я где-то буду таким образом", — поделилась супруга мэра Львова.

Жена Андрея Садового / Фото: скриншот с видео

Дебютный выпуск проекта "Дружина" вы можете посмотреть на Youtube-канале ТСН: ПЕРШЕ ІНТЕРВЮ ДРУЖИНИ САДОВОГО: про синів за кордоном, уколи краси, бізнес і початок війни

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