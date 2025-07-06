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Гламур
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50-летняя звезда Spice Girls Мел Би вышла замуж в третий раз: кто ее избранник и необычная церемония бракосочетания

Звезда сыграла свадьбу с Рори Макфи в особенном месте.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Мел Би вышла замуж за Рори Макфи

Мел Би вышла замуж за Рори Макфи / © Getty Images

Бывшая участница группы Spice Girls Мелани Браун, она же Мел Би, вышла замуж за британского стилиста Рори Макфи.

Свадебная церемония состоялась 5 июля 2025 года в легендарном соборе Святого Павла в Лондоне, где в 1981 году поженились принц Чарльз и принцесса Диана. После венчания гости продолжили празднование в отеле, расположенном на самом высоком небоскребе Великобритании.

В Instagram Мел Би поделилась свадебным фото и коротко подписала его датой: "05.07.25". Для особого дня невеста выбрала платье цвета слоновой кости с жемчужной отделкой и полупрозрачными рукавами и длинный велян. А ее младший на 13 лет жених примерил костюм в шотландском национальном стиле.

Мел Би вышла замуж за Рори Макфи / © instagram.com/officialmelb

Мел Би вышла замуж за Рори Макфи / © instagram.com/officialmelb

Три дочери Мелани от предыдущих отношений - Феникс, Энджел и Мэдисон - стали ее подружками невесты. Девушки сопровождали звездную маму к алтарю. На свадьбе присутствовали не только родные пары, но и звезды британского шоу-бизнеса.

К слову, пара обручилась после шести лет отношений. Звезда не скрывала, что долгое время не верила в новые отношения после непростых двух предыдущих браков. Однако, как она призналась в интервью People, именно Рори вернул ей веру в любовь и счастье.

Напомним, недавно защитник "Азовстали" Михаил Дианов женился во второй раз и показал свою свадьбу.

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Дата публикации
Количество просмотров
20
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