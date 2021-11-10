50-летнюю Орбакайте спутали с Пугачевой на новом фото: "Копия мамы"

Фаны говорят, что с годами певица все больше похожа на звездную маму.

Поклонники певицы Кристины Орбакайте спутали ее с Аллой Пугачевой.

Так, 50-летняя артистка разместила в фотоблоге селфи, где улыбчиво позировала на природе. Знаменитость надела шарф, куртку и накинула на голову капюшон.

Кристина Орбакайте / instagram.com/orbakaite_k

Пользователей изрядно озадачило фото. В комментариях они написали, что с возрастом Кристина все больше становится похожа на свою звездную маму. А некоторые юзеры подумали, что на снимке действительно сама Пугачева.

Вы очень схожи с мамой

Как же вы становитесь на маму похожа

Вы здесь – копия мамы

Я подумала, что это мама. Кровь не вода

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