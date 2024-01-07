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50-річна Гайді Клум показалася з 19-річною донькою-копією й насмішила відео перед світським заходом
50-річна Гайді Клум показалася з 19-річною донькою-копією й насмішила відео перед світським заходом
Зірка з донькою подуркували у Лос-Анджелесі.
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