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51-летний Александр Пономарев встречается с концертным директором, которая младшей на 17 лет - источник
Девушку зовут София. Пара проживает вместе в Киеве.
После того, как Александр Пономарев впервые рассказал правду о своем третьем браке, источники из его окружения раскрыли имя его избранницы.
Народный артист Украины Александр Пономарев не из тех, кто с готовностью делится подробностями личной жизни. Правда, в комментарии ТСН.ua он немного приоткрыл занавес и признался, что до сих пор не женат, хотя и находится в длительных отношениях с девушкой. Но называть имя своей любимой, певец не торопится.
А вот источники ТСН.ua оказались более разговорчивыми. Инсайдер сообщает, что 51-летний Александр Пономарев состоит в гражданском браке со своим концертным директором по имени София. Девушка младше артиста на 17 лет. Вместе они проживают в его доме на Левом берегу Днепра в Киеве.
Сам артист пока не комментирует, кто же его избранница: "Я ее не прячу. Она же не сидит дома, не находится постоянно возле меня. Но я не буду ее демонстративно показывать. Я уже в прошлых браках показывал, и что у меня есть?".
К слову, в одном из клипов Александр Пономарев все же показал Софию, правда, немного завуалировано. На последних секундах клипа "Пазлы" появляется изображение девушки, очень похожей на нынешнюю гражданскую жену Пономарева.
Напомним, ведущая Елена-Кристина Лебедь недавно также высказалась о своей личной жизни и впервые прокомментировала слухи о своей беременности.