51-летний Александр Пономарев встречается с концертным директором, которая младшей на 17 лет - источник

Александр Пономарев / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

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После того, как Александр Пономарев впервые рассказал правду о своем третьем браке, источники из его окружения раскрыли имя его избранницы.



Народный артист Украины Александр Пономарев не из тех, кто с готовностью делится подробностями личной жизни. Правда, в комментарии ТСН.ua он немного приоткрыл занавес и признался, что до сих пор не женат, хотя и находится в длительных отношениях с девушкой. Но называть имя своей любимой, певец не торопится.



А вот источники ТСН.ua оказались более разговорчивыми. Инсайдер сообщает, что 51-летний Александр Пономарев состоит в гражданском браке со своим концертным директором по имени София. Девушка младше артиста на 17 лет. Вместе они проживают в его доме на Левом берегу Днепра в Киеве.

Концертный директор Александра Пономарева, которая и является его гражданской женой

34-летняя София

Сам артист пока не комментирует, кто же его избранница: "Я ее не прячу. Она же не сидит дома, не находится постоянно возле меня. Но я не буду ее демонстративно показывать. Я уже в прошлых браках показывал, и что у меня есть?".



К слову, в одном из клипов Александр Пономарев все же показал Софию, правда, немного завуалировано. На последних секундах клипа "Пазлы" появляется изображение девушки, очень похожей на нынешнюю гражданскую жену Пономарева.

Кадр из клипа "Пазлы", где изображена девушка, очень похожая на избранницу Пономарева

Напомним, ведущая Елена-Кристина Лебедь недавно также высказалась о своей личной жизни и впервые прокомментировала слухи о своей беременности.

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