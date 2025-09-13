ТСН в социальных сетях

51-летний Алексей Суханов откровенно рассказал о новых отношениях: "Наконец-то я ощущаю счастье"

Пока ведущий не афиширует свои отношения, хотя не скрывает, что влюблен.

Автор публикации
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Алексей Суханов

Алексей Суханов / © instagram.com/suhanov.official

Известный телеведущий Алексей Суханов откровенно рассказал о личной жизни и что делает сам, чтобы пробуждать в отношениях страсть.

Один из самых популярных телеведущих страны Алексей Суханов на протяжении многих лет создает проекты, наполненные искренними и откровенными признаниями людей. А вот о своей личной жизни знаменитость повествует крайне редко. Правда, в комментарии для ТСН.ua Алексей признался, что не раз делал выбор между отношениями и карьерой. И вот впервые за долгое время наконец-то научился эти две сферы жизни совмещать. Правда, афишировать новые отношения Суханов не торопится.

"А вы что, считаете, что до этого я не вставал перед этим выбором - карьера или отношения? Я считаю, что у каждого есть назначение. Когда-то я расскажу вам о своей истории любви. Потому что раньше она всегда напоминала игру в дворовой футбол. И только сейчас я начинаю испытывать самое настоящее счастье. Но это жизненный опыт, мудрость и способность идти на уступки. Даже с собой", - откровенно рассказал ТСН.ua Алексей Суханов.

Алексей Суханов признается, что ему все труднее скрывать свою влюбленность

Также мы спросили Алексея, какую правду о себе он слышал от близкого человека, и которая стала для него самого открытием: "Когда мне сказали, что я невыносимый человек. В моей категоричности, в прихотливости, в каких-то суждениях. И это на самом деле так, потому что со мной крайне нелегко. Но после этого я начал работать над собой".

А вот на вопрос, что для него в отношениях важнее — стабильность или страсть — Алексей Суханов без раздумий ответил: «Вы знаете, в 51 год появляется такое огромное препятствие в виде одышки, то я, наверное, выберу все же стабильность. Хотя всевозможные приятные такие моменты, которые бы эту стабильность расшевелили, мне тоже присущи. Иногда так хочется зажечь. И я зажигаю. Но на следующий день беру выходной".

Напомним, ранее Суханов остро прокомментировал скандал, в который попала Настя Каменских.

