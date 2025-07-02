51-летний Алексей Суханов выехал в Юрмалу и объяснил, что стало причиной

Алексей Суханов / © instagram.com/suhanov.official

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Известный журналист и телеведущий Алексей Суханов был за границей пять суток и уже вернулся в Киев.

На днях в Киеве состоялся грандиозный творческий вечер, посвященный творчеству легендарной Лины Костенко. Одним из участников мероприятия был известный телеведущий Алексей Суханов. Уже за кулисами он поделился с ТСН.ua новостями личной жизни и впервые признался, что недавно вернулся из поездки.

«Я был в отпуске. На пять дней выезжал в Юрмалу, это включая дорогу. Я должен был это сделать, потому что мне нужно платить за квартиру там. И раз в год я должен туда ездить, потому что никого не беспокоит, что у нас война, а оплатить онлайн у них невозможно», — рассказал 51-летний ведущий ТСН.ua.

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Алексей Суханов в любимой Юрмале (фото 2018) / © instagram.com/suhanov.official

Что интересно, Алексей нигде об этом не писал в соцсетях, потому что не видит в этом смысла и считает неуместным. Более того, по словам звезды, он не может находиться где-то во время войны, кроме Украины.

«Возможно, мне хотелось немного больше там побыть, но произошел ужасный обстрел Киева, что я понял, что должен возвращаться. Честно вам признаюсь, я не могу долго находиться далеко от Украины, на расстоянии. Мне становится плохо, неуютно и постоянно хочется вернуться. Хотя, я тоже очень устал, и так соскучился по Юрмале. Она же всегда меня так вдохновляла, перезагружала, но за эти пять дней я понял, что не могу уже там находиться», — добавил журналист.

Кстати, продавать свою квартиру в Латвии телеведущий пока не собирается.

Напомним, в недавнем интервью Суханов честно рассказал о своем неудачном опыте отношений.

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