51-летний Алексей Суханов заговорил о своей свадьбе и как реагирует на это его любимый человек

Алексей Суханов / © instagram.com/suhanov.official

Известный телеведущий и журналист Алексей Суханов, который недавно раскрыл правду о позиции Софии Ротару во время войны, поделился подробностями личной жизни.

Так, шоумен довольно редко рассказывает о любимом человеке, но для проекта «Наодинці з Гламуром» сделал исключение. В частности, рассказал, что со временем научился познавать счастье в простых вещах и не торопиться с будущими решениями. Поэтому со свадьбой звезда пока не торопится. Алексей объяснил, что решится на такой шаг только при соответствующем желании у любимого человека.

«Гуляю с Арти (домашним любимцем — прим. ред.) в парке, лежат листья, никого нет… И мне приходит в голову, что надо жить и ценить эти моменты. Это чувство настоящего счастья. А не мечтать о свадьбе — хотя в этом ничего плохого нет. Но я сторонник того, чтобы наслаждаться каждым моментом. Поэтому не имею такой мечты, как свадьба. Есть ли эта мечта у моего любимого человека? Вроде тоже нет. И если мой любимый человек захочет — это будет обязательно сделано», — заинтриговал журналист в разговоре с Анной Севастьяновой.

Алексей Суханов / © instagram.com/suhanov.official

Кроме того, Суханов в очередной раз расставил точки над «і» после хейта и приписывания ему симпатий к мужчинам. Как известно, волна слухов поднялась после поздравительного поста ведущего своего товарища, в котором на фото он его поцеловал. На этот раз журналист решил доказать свою позицию о том, что для него это просто о человечности, и просто в кадре поцеловал коллегу Вячеслава Соломка, сделав эмоциональное заявление для критиков.

«Мне по барабану. Я целовал, целую и буду целовать тех, кого я люблю, ценю и берегу. Мне плевать, кто и как к этому относится. У кого-то шоры на глазах — это не моя проблема. А проблема тех, кто до сих пор не может понять, что проблема человечности, нежности и любви — вполне нормальное явление. А то, что заложено церковью и советчиной в головы — это глупость. Единственный совет — избавляться. А я буду жить так, как хочу», — добавил шоумен.

Алексей Суханов и Вячеслав Соломка

▶️ Полное интервью можно посмотреть по этой ссылке: СУХАНОВ про поцілунки з ЧОЛОВІКОМ та чому ПОЛЯКОВА накинулася на ведучу під час інтерв’ю її чоловіка

Напомним, недавно Алексей Суханов вспомнил, как со скандалом уволился с российского телеканала. Случилось это потому, что журналист не стал врать об Украине.