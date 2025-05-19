51-летний Андрей Данилко честно признался, почему у него нет жены и детей: "Мне не дано"

Андрей Данилко

Реклама

Украинский шоумен Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, честно ответил, почему у него нет жены и детей.

Артисту уже 51 год. Он ни разу не был в браке. Андрей Данилко в интервью для "Русской службы BBC" говорит, что еще с детства не мог представить себя в образе жениха. Шоумен вспоминает, что последний раз был на свадьбе в актрисы Инны Билоконь еще в 90-х годах. По его словам, он еще тогда понимал, что у него никогда такого не будет.

"Я словно с другой планеты. Вот у всех, как у людей, а у меня все иначе... Вот я, глядя в детстве свадьбы... Я никогда не мог себя представить на месте жениха. Казалось, что так стыдно быть женихом. И эта невеста сидит, и они как будто бы мучаются. Я последний раз был у Инны моей на свадьбе, еще был шалаш, в 90-е... Я тогда еще понимал, что мне это не дано, у меня так никогда не будет", - говорит шоумен.

Реклама

Андрей Данилко

Также Андрей Данилко высказался о том, что у него нет детей. Шоумен говорит, что просто не хочет становиться отцом. По словам артиста, он не может объяснить почему, но понимает, что ему это не дано.

"Вот я знал в детстве, что мне это как-то не дано. Как это объяснить – я не знаю. Вы знаете, и нежелание... Я даже представить себе не могу", - добавил артист.

Напомним, недавно Андрей Данилко отреагировал на выступление группы Ziferblat в финале "Евровидения". Артист это сделал прямо на сцене, когда выступал на концерте в образе Верки Сердючки.