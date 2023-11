51-летний Джаред Лето взобрался на один из самых высоких небоскребов мира и спел там без страховки

Лидер американской рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето стал первым человеком, легально покорившим один из самых высоких небоскребов в мире Empire State Building.

Здание расположено в Нью-Йорке и когда-то было самым высоким, сейчас по высоте оно третье. Высота Empire State Building составляет более 380 метров и имеет 102 этажа.

Джаред Лето покорил Empire State Building / Фото: instagram.com/jaredleto

51-летний американский актер и музыкант Джаред Лето решился на такой отчаянный шаг, чтобы, во-первых, вычеркнуть этот пункт из своего списка желаний. Во-вторых, Лето прорекламировал мировое турне своей группы Thirty Seconds to Mars, которое начнется уже в марте следующего года. Тур будет посвящен шестому студийному альбому коллектива под названием "It's The End of the World But It's a Beautiful Day".

Джаред Лето покорил Empire State Building

"Я больше был в восторге, чем взволнован, но сказать правду, если быть честным, это было очень, очень тяжело. Гораздо труднее, чем я думал. Столько выдержки было нужно, выносливости – и это было очень напряженно. Теперь я покорю кровать. Я собираюсь залезть прямо на кровать", – поделился музыкант впечатлениями и признался, что в будущем повторять свой подвиг не собирается.

