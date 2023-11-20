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51-летний Эктор Хименес-Браво в нижнем белье восхитил свои видом фанов

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
Дата публикации
Просмотры
772
Время на прочтение
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51-летний Эктор Хименес-Браво в нижнем белье восхитил свои видом фанов

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Шеф-повар показал свое тело в хорошей физической форме.

Известный повар Эктор Хименес-Браво удивил поклонников своим обнаженным телом на свежем фото в зеркале.

В своем фотоблоге кулинар запостил кадры, где полностью разделся ради единственной цели. Он хотел доказать, что его тело в соцсетях отличается от того, что у него есть в реальной жизни. Этому способствует ракурс и свет.

На первом фото Эктор позирует в шортах с обнаженным торсом, а на втором – только в нижнем белье.

Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo
Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo
Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo
Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Поклонники признались, что в восторге от форм Эктора и удивились, как можно выглядеть так в 51 год. Потому сразу попросили раскрыть тайну подтянутого тела.

"Никогда бы не поверила, что вам уже за 50. Вы выглядите невероятным, раскрывайте секрет", — прокомментировала фанатка.

Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo
Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Хименес-Браво нескромно ответил юзеру, что постоянно получает такие сообщения.

Как известно, звезда регулярно показывает свои тренировки из спортивного зала и делится результатами.

Напомним, недавно известный повар Эктор Хименес-Браво откровенно признался, какие косметологические процедуры делает для омоложения лица. Знаменитость шокировала подписчиков фото, как после одной из процедур его кожа сначала покраснела, а затем начала отшелушиваться.

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Дата публикации
Просмотры
772
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