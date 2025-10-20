51-летний Сергей Жадан раскрыл детали своей службы в "Хартии" и как он изменился: "Себе не принадлежишь"

Сергей Жадан с группой и военными / © instagram.com/serhiy_zhadan

Украинский писатель, музыкант и общественный деятель Сергей Жадан откровенно рассказал, как выглядит его жизнь после мобилизации.

В июне прошлого года 51-летний артист присоединился в ряды 13-й бригады Нацгвардии Украины «Хартия», а теперь поделился своими размышлениями о новой реальности. В интервью для издания Vogue Жадан признал, что война и служба полностью меняет образ мышления и ощущение времени.

«Ты больше себе не принадлежишь. Планы могут измениться в любой момент», — поделился Жадан.

По словам музыканта, сейчас его основная работа направлена сразу на несколько направлений. В частности, Сергей вместе с группой «Жадан и Собаки» дает концерты на фронте и в госпиталях для военных и занимается коммуникациями, медиа и радио в «Хартии». Также Жадан с собственной группой организует благотворительные концерты, во время которых собирает миллионы гривен на войско.

«Я не пехотинец и не штурмовик. Я просто делаю так, чтобы о „Хартии“ узнали как можно больше людей и чтобы подразделение имело все необходимое. Эта война — совсем другой уровень расходов. Ну хорошо, можно собрать деньги и купить пять дронов или три машины; машины сожгут, а дронов через день не будет. Война — огромные расходы, которые надо планировать на годы вперед», — говорит он.

