Анджелина Джоли с детьми / © Associated Press

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Американская актриса Анджелина Джоли готовится к кардинальным переменам в жизни — голливудская звезда покидает Лос-Анджелес после того, как все её дети достигли совершеннолетия.

Новый этап в жизни 51-летней знаменитости наступил после того, как её младшие дети — близнецы Нокс и Вивьен — отпраздновали 18-летие. Именно этот момент стал символической вехой для Джоли. Как сообщает People со ссылкой на источники, теперь актриса больше не привязана к жизни в Калифорнии. Она давно мечтала о переменах, но годами откладывала их из-за семейных обстоятельств. Теперь, по словам инсайдеров, пришло время воплотить эти планы в жизнь. Вместе с детьми она хочет открывать для себя новые страны и больше путешествовать, сообщает People.

© Associated Press

По словам источников, именно дети всегда были главным приоритетом для Джоли. Она стремилась к тому, чтобы они видели мир и имели возможность знакомиться с разными культурами. Теперь, когда все дети стали взрослыми, перед семьёй открываются новые возможности. Инсайдеры утверждают, что актриса давно ждала именно этого момента.

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Анджелина Джоли с детьми / © Getty Images

Еще несколько недель назад в одном из интервью Джоли призналась, что именно поддержка детей помогла ей обрести внутреннюю силу. По её словам, они не только хотят оставаться рядом с ней, но и поощряют мать больше путешествовать и пробовать новое.

«Думаю, что мой боевой дух наконец-то вернулся. Я на некоторое время его утратила. Меня немного выбили из колеи, и он возвращается во многом благодаря моим детям, которые теперь повзрослели и поддерживают меня. Моим детям почти всем по 18, поэтому теперь они хотят видеть, как я путешествую по миру, хотят, чтобы я выходила на улицу и занималась чем-то новым», — сказала Джоли.

Анджелина Джоли с детьми / © Associated Press

Напомним, недавно Анджелина Джоли впервые рассказала правду о своих новых отношениях после развода с Брэдом Питтом.

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