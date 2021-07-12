51-летняя Джей Ло в лифе и коротких шортиках игриво потрясла ягодицами

Певица восхитила неувядающим видом.
Популярная американская певица, актриса Дженнифер Лопес в очередной раз похвасталась роскошными формами.
На странице Instagram 51-летняя знаменитость обнародовала видео, на котором игриво трясет ягодицами на пляже на фоне океана. В ролике звезда появилась в блестящем лифе, коротких шортиках и белой рубашке, которую оставила расстегнутой. Джей Ло с насыщенным мейком восхитила неувядающим видом и загорелой подтянутой фигурой.
В посте исполнительница процитировала свой новый трек: "All she wanna do is just dance, dance, dance, dance!".
За сутки публикация собрала более 2 млн лайков и 14 тыс комментариев. Читатели артистки засыпали ее комплиментами.
- Я влюблена в это видео
- Ты ошеломляющая
- Красивая, милая женщина
- Ты выйдешь за меня замуж?
Напомним, ранее Дженнифер Лопес застукали за горячими поцелуями с Беном Аффлеком. Артистка дала отношениям второй шанс через 17 лет после расставания. А потом стало известно, что бывший во второй раз собирается сделать ей предложение.