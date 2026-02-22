51-летняя экс-жена Виталия Кличко сменила профессию и рассекретила, чем теперь занимается

Наталья Егорова

Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко - Наталья Егорова - сменила профессию.

Об этом певица рассказала в Instagram-stories. 51-летняя Наталья Егорова уже давно практикует звукотерапию. Знаменитость говорит, что это практика дала ей вдохновение развиваться именно в этом направлении. Поэтому, она решила стать саунд-терапевтом.

"Мой путь трансформации как звуковой целительницы начался давно - через голос, через тишину, через глубокую внутреннюю работу. Но это погружение, это священное пространство подарило мне крылья. Оно расширило что-то внутри меня. Укрепило мое доверие. Пробудило новый уровень вдохновения, который продолжает раскрываться", - делится бывшая жена Кличко.

Наталья Егорова

Наконец, Наталья Егорова уже и провела сеанс звукотерапии. Знаменитость создавала музыку на инструментах, звук которых успокаивает, а также тихо и нежно пела. Тем временем присутствующие погружались в атмосферу, медитировали и наслаждались ощущением покоя.

"Я бесконечно благодарна каждому человеку, который разделил это пространство - за открытость, присутствие и резонанс, который мы создали вместе", - подытожила Наталья Егорова.

Сеанс звукотерапии Натальи Егоровой

