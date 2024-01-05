51-летняя Гвинет Пэлтроу в платье с глубоким декольте показалась со своим мужем

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу показалась со своим мужем, продюсером Брэдом Фелчаком в Лос-Анджелесе,

Пара предстала на красной дорожке. Так Гвинет пришла поддержать возлюбленного по случаю премьеры его шоу "The Brothers Sun", пишет Daily Mail.

На фото Пэлтроу позирует в красном изысканном платье с глубоким декольте и кожаным ремнем. Звезда дополнила свой образ золотыми массивными серьгами. Рядом с ней стоял Брэд в светлом костюме, белой рубашке и галстуке. В кадре он нежно обнимает свою жену.

Гвинет Пэлтроу с мужем Брэдом Фелчаком / Фото: Associated Press

Также на красной дорожке Пэлтроу сфотографировалась с обладательницей "Оскара" Мишель Йео.

Гвинет Пэлтроу из Мишель Ео / Фото: Associated Press

Отметим, Гвинет Пэлтроу вышла замуж за Брэда Фелчака в 2018 году. До этого брака актриса состояла в отношениях с музыкантом Крисом Мартином. К слову, экс-супруги сейчас находятся в хороших отношениях. Ведь у них есть общие дети – дочь Эппл и сын Мозеса.

Напомним, недавно известная украинская певица KOLA в купальнике засветила своего таинственного мужа-иностранца. Супруги вместе поехали в романтический отпуск на западе Украины.

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