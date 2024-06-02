51-летняя Хайди Клум попозировала топлесс возле бассейна и показала сразу четырех своих детей

Немецкая супермодель Хайди Клум поделилась кадрами по празднованию своего 51-летия в компании мужа, музыканта Тома Каулитца и детей от предыдущих браков.

Так, по случаю особой даты Хайди пригласила самых родных на барбекю и вечеринку возле бассейна. К слову, поздравить маму пришли все четверо детей модели. В частности, Клум опубликовала фото, на котором вся семья собралась за большим столом под открытым небом и попозировала на фоне шариков и цветов. Так, в кадре присутствует 19-летняя Лени Клум с парнем, 18-летний Генри, 17-летний Йохан и 14-летняя Лу.

Хайди Клум с семьей отмечает 51-летие / Фото: instagram.com/heidiklum

Ленни Клум с парнем / Фото: instagram.com/heidiklum

"Все, о чем я могла мечтать", – написала Хайди.

Кроме того, именинница восхитила поклонников серией фото с младшим 34-летним возлюбленным. Парочка вместе готовила блюда, а затем целовалась и загорала возле бассейна вместе с остальными гостями. Также звезда опубликовала, как наедине нежилась на солнце топлесс.

Хайди Клум с мужем / Фото: instagram.com/heidiklum

Хайди Клум с семьей отмечает 51-летие / Фото: instagram.com/heidiklum

Хайди Клум с семьей отмечает 51-летие / Фото: instagram.com/heidiklum

Хайди Клум с семьей отмечает 51-летие / Фото: instagram.com/heidiklum

Хайди Клум с семьей отмечает 51-летие / Фото: instagram.com/heidiklum

Хайди Клум с семьей отмечает 51-летие / Фото: instagram.com/heidiklum

Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук также рассказала о празднике в семье. Ее бабушке исполнилось 94 года. По этому случаю звезда показала редкие фото с ней.