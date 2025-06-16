51-летняя известная ведущая впервые показала своего мужа и заговорила о свадьбе

Анна Свиридова

Реклама

В Киеве прошел первый живой концерт YouTube-шоу "Музрум". Одной из его ведущих была Анна Свиридова , которая за кулисами впервые за долгое время рассказала о своей личной жизни.

51-летняя радиоведущая призналась, что сейчас живет в гражданском браке с мужчиной старше ее на девять лет. "Его зовут Олег , и мы знакомы уже более 30 лет. Мы даже учились в одной школе - я в первом классе, а он - в десятом. Олег никак не связан с шоубизнесом. Он - человек, работающий руками: может и дверь установить, и замки заменить", - рассказала ТСН.ua Анна Свиридова.

Ведущая Анна Свиридова и ее избранник по имени Олег

Напомним, первым мужем Анны был известный украинский продюсер и промоутер Влад Ляшенко. После 17 лет совместной жизни пара развелась, а два года назад бывший муж Свиридовой внезапно умер прямо на рабочем месте – у 54-летнего Влада остановилось сердце. К слову, по стечению обстоятельств это произошло именно в том клубе, где происходила запись концерта "Музрум".

Реклама

По словам ведущей, с ее нынешним избранником она жила рядом много лет, но отношения завязались уже после развода с первым мужем. На наш вопрос, планирует ли Свиридова после 8 лет гражданского брака снова официально выйти замуж, она ответила: "Да, мы планируем, но это не на первом месте. Боже, мы уже взрослые люди и прекрасно понимаем, что печать в паспорте не имеет никакого значения. Но, если нужно будет разрешение условно в реанимацию друг к другу попасть, то мы можем быстро с помощью Дии пожениться".

К слову, в концерте-шоу музыкальных сенсаций "Музрум", который Свиридова вела вместе с его автором – продюсером и ведущим Саме Размиком, участвовали многие звезды. Среди них – Дмитрий Волканов, Тоня Матвиенко, Алена Омаргалиева, Злата Огневич и другие. Все артисты выступали в сопровождении музыкантов и без использования фонограммы, а некоторые представили обновленные версии своих хитов. Запись концерта будет доступна на YouTube ко Дню Независимости Украины.