51-летняя Камерон Диаз во второй раз стала мамой и рассекретила пол малыша

Голливудская актриса Камерон Диаз поделилась с поклонниками радостным известием.

В семье звезды и ее мужа, музыканта Бенджи Мэддена родился второй ребенок. О пополнении в семье артистка рассказала на странице в Instagram.

Камерон Диаз в фотоблоге разместила рисунок, вероятно, разрисованный ее 4-летней дочерью Реддикс. На рисунке изображен мальчик и роза и видна надпись "маленькая птичка мне прошептала":

"Мы благословлены и рады объявить о рождении нашего сына, Кардинала Меддена. Он замечателен, и мы все очень рады, что он здесь! Ради безопасности и конфиденциальности детей мы не будем публиковать никаких фотографий, но он действительно мил. Мы благословенны и благодарны. Посылаем любовь от нашей семьи вашей", — написали в фотоблоге молодые родители.

Камерон Диаз во второй раз стала мамой / Фото: instagram.com/camerondiaz

Кроме имени малыша, больше никаких подробностей Камерон Диаз не стала сообщать. Ни когда именно родился мальчик, ни то, сама ли звезда родила, или обращалась за помощью к суррогатной матери.

Отметим, что в 2015 году Камерон Диаз вышла замуж за фронтмена рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена. Через несколько лет, в 2018-м, звезда ленты "Ангелы Чарли" сообщила, что уходит из кино, чтобы посвятить себя семье. В 2020 году Диаз сообщила, что они с мужем стали родителями девочки по имени Реддикс.

Напомним, что тем временем о грядущем пополнении в семье рассказал украинский певец Виталий Козловский. На днях музыкант-защитник выпустил клип, в котором впервые показал свою беременную жену.

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