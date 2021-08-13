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51-летняя Кэтрин Зета-Джонс показала, как в бикини крутила хулахуп

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51-летняя Кэтрин Зета-Джонс показала, как в бикини крутила хулахуп

Associated Press

Актриса продемонстрировала фигуру.

Известная британская актриса Кэтрин Зета-Джонс следит за своей фигурой.

Она не только занимается йогой, но и любит крутить хулахуп для осиной талии. На странице в Instagram 51-летняя знаменитость разместила видео, на котором тренируется на фоне имения. Звезда "Маски Зорро" предстала в полосатом бикини, демонстрируя свою фигуру.

В комментариях сторонники похвалили кумира и написали, что Кэтрин прекрасно выглядит.

  • Вау! Роскошная
  • Замечательно выглядишь
  • Молодец! Ты мотивируешь меня
  • Браво!

Напомним, ранее Кэтрин Зета-Джонс в купальнике ошарашила растяжкой. Актриса показала, как занималась йогой.

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