51-летняя Кэтрин Зета-Джонс в купальнике ошарашила растяжкой

Актриса показала, как занималась йогой.

Известная британская актриса Кэтрин Зета-Джонс восхитила физической подготовкой.

Так, в фотоблоге 51-летняя артистка опубликовала видео, как занимается йогой. В ролике звезда "Западни" предстала в черном сплошном купальнике. Лауретка "Оскара" засветила подтянутую фигуру и похвасталась отличной растяжкой.

"Легко, как воскресное утро", — написала жена Майкла Дугласа.

Пользователи были ошарашены публикацией кумира. В комментариях фаны отметили, что Кэтрин в прекрасной форме.

Невероятно

Как круто

Ты роскошная

Очень секси

Напомним, ранее Кэтрин Зета-Джонс трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы. Пара отпраздновала 20-ю годовщину.

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