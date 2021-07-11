51-летняя Кэтрин Зета-Джонс в купальнике ошарашила растяжкой

Актриса показала, как занималась йогой.
Известная британская актриса Кэтрин Зета-Джонс восхитила физической подготовкой.
Так, в фотоблоге 51-летняя артистка опубликовала видео, как занимается йогой. В ролике звезда "Западни" предстала в черном сплошном купальнике. Лауретка "Оскара" засветила подтянутую фигуру и похвасталась отличной растяжкой.
"Легко, как воскресное утро", — написала жена Майкла Дугласа.
Пользователи были ошарашены публикацией кумира. В комментариях фаны отметили, что Кэтрин в прекрасной форме.
- Невероятно
- Как круто
- Ты роскошная
- Очень секси
Напомним, ранее Кэтрин Зета-Джонс трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы. Пара отпраздновала 20-ю годовщину.