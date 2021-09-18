51-летняя Наоми Кэмпбелл впервые рассказала о своей 4-месячной дочке

Модель стала мамой в мае в этом году.

Известная модель Наоми Кэмпбелл, которая в мае стала мамой, впервые рассказала о дочке.

В интервью BBC HardTalk 51-летняя знаменитость поделилась о новом для нее опыте материнства. Девочке Наоми четыре месяца и она уже успела приятно порадовать свою маму.

"Мне очень повезло, я думаю, что у меня просто ребенок мечты. Она великолепна. Она уже очень независимая, очень умная, бдительная и спит по 12 часов. Она хорошая девочка", — поделилась Наоми.

Знаменитость добавила, что планирует воспитать в дочери все необходимые ценности, чтобы однажды она стала сильной и независимой женщиной.

О своей личной жизни модель снова отказалась говорить. Ранее инсайдеры заявляли, что у Наоми есть бойфренд, который и воспитывает вместе с ней первенца.

Заметим, о том, кто отец ребенка, и как он появился на свет, она также не говорит. Однако, поклонники предполагают, что Кэмпбелл прибегла к услугам суррогатной матери или усыновила младенца.

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